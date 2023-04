POL-PDMT: Kirburg - Vorfahrtunfall mit leichtverletzter Person

Fehl- Ritzhausen (ots) - Vermutlich in der Nacht auf Freitag, 21.04.2023, brachen Unbekannte in eine Firma für Fertigungstechnik in Fehl-Ritzhausen, Industriestraße, ein. In der Halle wurden mehrere Gegenstände bewegt, möglicherweise zum Abtransport bereitgelegt. Entwendet wurde jedoch nichts, möglicherwiese weil die Täter durch laufende Maschinen in die Flucht getrieben wurden. Rückfragen bitte an: ...

mehr