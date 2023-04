Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Mehrere erhebliche Verkehrsverstöße am Wochenende im Zuständigkeitsbereich der Polizeiinspektion Diez

Diez (ots)

Die Polizeiinspektion Diez verzeichnete ein ereignisreiches Wochenende im Hinblick auf Verkehrsstraftaten, sowie Verkehrsordnungswidrigkeiten von erheblicher Bedeutung. In den Tagen vom 21.04.2023 bis zum 23.04.2023 kam es gleich zu mehreren, voneinander unabhängigen Verstößen im Verkehrsbereich. Während in diesem Zeitraum gleich zwei Täter ohne erforderliche Fahrerlaubnis am Straßenverkehr teilnahmen, konnten weiterhin drei Personen kontrolliert werden, die zwar im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis für das geführte Kraftfahrzeug waren, jedoch in zwei Fällen unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln, sowie in einem Fall unter dem erheblichen Einfluss von Alkohol standen. Die Alkoholkonzentration führte dabei zur Annahme einer absoluten Fahruntüchtigkeit. Demnach wurden durch die eingesetzten Beamten entsprechende Ordnungswidrigkeiten-, bzw. Strafverfahren eingeleitet. In allen Fällen musste eine Weiterfahrt untersagt werden. In den Fällen berauschter Kraftfahrzeugführer wurden Blutentnahmen durchgeführt, deren Ergebnisse noch ausstehen. Alle Verantwortliche haben sich im Nachgang sowohl im Straf- bzw. Ordnungswidrigkeitenverfahren, sowie in führerscheinrechtlicher Sicht zu verantworten.

