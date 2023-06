Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - 56-jähriger Mann aus Karlsruhe vermisst - Kriminalpolizei bittet um Hinweise

Karlsruhe (ots)

Seit Sonntag, den 4. Juni, wird der in einem Pflegeheim in Karlsruhe-Durlach wohnhafte Stefan R. vermisst. Derzeitigen Erkenntnissen zufolge erschien der Vermisste in den frühen Abendstunden des 4.Juni in der Einrichtung nicht zu seiner Medikamenteneinnahme und ist seither unbekannten Aufenthalts. Aufgrund seiner Vorerkrankungen könnte sich der 56-Jährige in einer hilflosen Lage befinden. Die bisherigen Fahndungsmaßnahmen der Kriminalpolizei führten zu keinen weiteren Erkenntnissen.

Der Vermisste Stefan R. ist 56 Jahre alt, 180-185 cm groß und 80-85kg schwer. Er hat etwa 2mm kurze helle Haare, blaue Augen, eine große Nase und ein hängendes Augenlied. Zudem ist sein linkes Bein vernarbt und er trägt eine Zahnprothese.

Ein Foto des gesuchten Mannes ist unter dem folgenden Link abrufbar:

https://fahndung.polizei-bw.de/tracing/karlsruhe-vermisstenfahndung-3/

Hinweise zur gesuchten Person oder zum aktuellen Aufenthaltsort nimmt der Kriminaldauerdienst Karlsruhe unter 0721 666-5555 entgegen.

Manuel Kunz, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell