POL-IGB: Parkrempler mit Unfallflucht in St. Ingbert

St. Ingbert-Mitte (ots)

Am 30.09.2023, in der Zeit zwischen 09:30 Uhr und 11 Uhr, ereignete sich auf einem Parkplatz eines Lebensmittelgeschäfts in der Kohlenstraße ein Verkehrsunfall mit Flucht des Unfallverursachers. Die 80-jährige Geschädigte aus St. Ingbert hatte ihren Pkw, einen weißen Toyota Auris, während ihrer Einkäufe, auf dem Kundenparkplatz geparkt. Ein Unbekannter hatte wohl beim Ein- oder Ausparken ihr Fahrzeug an der Front beschädigt, und sich anschließend unerlaubt von der Unfallörtlichkeit entfernt. Nun steht eine Verkehrsunfallflucht im Raum. Der entstandene Schaden beläuft sich auf einen niedrigen fünfstelligen Betrag. Sollten Passanten Zeugen des Verkehrsunfalls geworden sein, so wird um Mitteilung bei der Polizei St. Ingbert (06894/1090) gebeten.

