Polizeiinspektion Sankt Ingbert

POL-IGB: Gasaustritt aus Pkw-Gastank in einer Autowerkstatt in St. Ingbert

St. Ingbert-Rohrbach (ots)

Über Notruf wurde Feuerwehr und Polizei am 29.09.2023, gegen 11:05 Uhr mitgeteilt, dass es zu einem Vorfall mit einem Gastank in einer Autowerkstatt in der Oberen Kaiserstraße, nahe der Industriestraße, gekommen sei. Bei Instandsetzungsarbeiten an einem Unfallfahrzeug, sei es am LPG-Tank des Fahrzeugs zu einem Gasaustritt gekommen. Durch Verantwortliche wurden umgehend die Räumlichkeiten geräumt und die Feuerwehr hinzugezogen. Anlässlich des Einsatzes der freiwilligen Feuerwehr St. Ingbert und des Rettungsdienstes, kam es zu Verkehrsbehinderungen auf der Oberen Kaiserstraße, die in Richtung Kirkel, im besagten Bereich, durch die Polizei gesperrt werden musste. Die Verkehrsführung erfolgte von da an einspurig. Durch die Einsatzkräfte der Feuerwehr konnte der Tank gesichert und die Räumlichkeiten belüftet werden. Es kam weder zu Personen-, noch zu Sachschäden. Aufgrund der geringen Größe des nicht mehr komplett gefüllten Gastanks, war zu keinem Zeitpunkt eine Gefahr für angrenzende Gebäude gegeben. Im Anschluss an den Einsatz konnte die Straße gegen 12:10 Uhr wieder freigegeben werden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Sankt Ingbert, übermittelt durch news aktuell