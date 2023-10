POL-EU: Diebstahl einer Rüttelplatte

Hellenthal (ots) - Am gestrigen Mittwoch (11. Oktober) kam es gegen 17 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der Kölner Straße in Hellenthal. Ein 63-jähriger Pkw-Fahrer aus Nettersheim fuhr Kölner Straße aus Blumenthal kommend in Fahrtrichtung der Aachener Straße und beabsichtige links auf einen Parkplatz abzubiegen. Eine 42-Jährige Kradfahrerin befuhr die Kölner Straße in gleicher Fahrtrichtung und überholte den ...

