POL-EU: Pkw brannte aus

Bad Münstereifel (ots) - Am Samstag, den 7.Oktober kam es gegen 14.30 Uhr in Bad Münstereifel an der Einmündung Dr.-Greve-Straße/ Sittardweg zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden und Flucht zwischen einem Pkw und einem Kleinkraftrad. Nach Angaben des Geschädigten und einem Zeugen ist der Pkw von der Dr.-Greve-Straße nach rechts in den Sittardweg eingebogen. ...

