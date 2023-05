Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Zündeln an der Wäscheleine

Gera (ots)

Gegen Mittag des 13.05.2023 berichtete ein 33-Jähriger von einem Feuer in Großenstein, Am Drosener Weg, welches bereits erloschen ist. Bei der Prüfung durch die Beamten stellte sich heraus, dass durch einen unbekannten Täter die Wäsche auf einer Wäscheleine angebrannt wurde. Die Wäscheleine befand sich zu diesem Zeitpunkt in einem Mehrfamilienhaus im holzernen Dachstuhl. Das Feuer breitete sich über die Wäsche zur Dachschutzplane aus, was zu einer Verrußung des Dachstützbalkens führte. Glücklicherweise griff das Feuer nicht gänzlich auf die hölzernen Balken des Dachstuhls über, wodurch ein noch größerer Substanzschaden vermieden wurde.

Aktuell ermittelt die Kriminalpolizei Gera wegen schwerer Brandstiftung.

Hatten Sie Wahrnehmungen/sind Sie Zeuge - zum Sachverhalt der schweren Brandstiftung im Zeitraum vom 08.05. bis 13.05.2023 - bittet Sie die Kriminalpolizei Gera um Information/Mitteilung unter 0365 8234-0. [DA]

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell