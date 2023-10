POL-EU: Kradfahrerin bei Unfall in Hellenthal verletzt

Euskirchen (ots) - Am Dienstag den 10. Oktober befuhr ein 51-jähriger Pkw-Fahrer aus Swisttal die Landstraße 210 in Fahrtrichtung Weidesheim. Während der Fahrt geriet der Motorraum vom Fahrzeug aufgrund eines technischen Defekts in Brand. Der Pkw brannte komplett aus. Das Feuer wurde von der Feuerwehr gelöscht. Der Fahrer wurde bei dem Brand nicht verletzt Rückfragen von Medienvertretern bitte an: Kreispolizeibehörde Euskirchen - Pressestelle - Telefon: 0 22 51 / ...

mehr