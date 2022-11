POL-DO: Für alle Präventions-Fans: Online-Vortrag am Donnerstag muss leider ausfallen - nächste Chance im Januar

Dortmund (ots) - Lfd. Nr.: 1311 In der Nacht zu Montag, 28.11., kam es auf der A 46 in Richtung Brilon zwischen den Anschlussstellen Freienohl und Wennemen zu einem Brand eines Lkws. Verletzt wurde niemand. Gegen 1.50 Uhr bemerkte ein 30-jähriger Lkw-Fahrer aus Werl einen Defekt an seiner Sattelzugmaschine und lenkte diese auf den Seitenstreifen. Aufgrund des Defekts fing der Sattelzug Feuer und brannte vollständig aus. ...

mehr