Polizei Coesfeld

POL-COE: Coesfeld, Süringstraße/ Einbruch in Geschäft

Coesfeld (ots)

Unbekannte sind in der Nacht auf Mittwoch (01.02.23) in ein Telekommunikationsgeschäft an der Süringstraße eingebrochen. Gegen 00.05 Uhr schlugen sie die Scheibe einer Tür ein. Drei Täter betraten das Geschäft und flüchteten mit den erbeuteten Smartphones in Richtung Rosenstraße. Zeugen sahen kurz darauf, wie ein silberner Kleinwagen mit überhöhter Geschwindigkeit vom Basteiring in Richtung Gerichtsring wegfuhr.

Die drei Täter werden wie folgt beschrieben:

1. männlich, 1,75-1,80 Meter, schlanke Statur, enge dunkle Jeans, dunkle Jacke, schwarzes Basecap mit weißer Aufschrift, OP-Maske

2. männlich, schlanke Statur, Bluejeans, weißes Shirt, schwarzer Kapuzenpullover, helle Sneaker

3. männlich, schlanke Statur, Bluejeans, schwarzer Kapuzenpullover, schwarzes Basecap, schwarze Sneaker mit weißer Sohle, OP-Maske

Die Polizei in Coesfeld bittet unter 02541-140 um Hinweise.

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell