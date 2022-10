Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Linkenheim-Hochstetten - 36-Jähriger kommt unter Alkoholeinfluss von der Fahrbahn ab

Karlsruhe (ots)

Ein 36 Jahre alter Mann kam am Freitag gegen 03.50 Uhr mit seinem Audi wohl aufgrund der Einwirkung von Alkohol im Bereich Linkenheim von der Fahrbahn ab.

Nach derzeitigem Erkenntnisstand fuhr der 36-Jährige auf der Bundesstraße 36 von Karlsruhe in Richtung Linkenheim. An der Ausfahrt Linkenheim verlor der Fahrer die Kontrolle über das Fahrzeug, kam nach links von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Zaun. Im Rahmen der Unfallaufnahme gab der 36-Jährige gegenüber den Polizeibeamten des Polizeireviers Karlsruhe-Waldstadt an, den Unfall aufgrund von Alkoholkonsum verursacht zu haben. Ein durchgeführter Alkoholtest ergab einen Wert von knapp 1,5 Promille.

Es entstand ein Sachschaden von etwa 8.000 Euro.

Gegen den Fahrer wird ein Strafverfahren eingeleitet.

Matthias Göhrig, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell