POL-KA: (KA) Karlsruhe - Betrunkener E-Scooter-Fahrer in Innenstadt ertappt

Karlsruhe (ots) - Am Mittwoch, zwischen 16:00 und 18:00 Uhr, brach ein bislang unbekannter Täter ein in der Englerstraße geparktes Auto auf und entwendete offenbar aus dem Handschuhfach ein Briefkuvert mit 10.000 Euro Bargeld. Der 40-jährige Geschädigte hatte das Geld zuvor bei einer Bank abgehoben und im Auto deponiert. Die Polizei rät an dieser Stelle, kein Geld ...

