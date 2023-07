Autobahnpolizeiinspektion

API-TH: LKW vermutlich mit Paintballwaffe beschossen

A4 Anschlussstelle Gera (ots)

Am späten Abend des gestrigen Tages wurde die Autobahnpolizei zu einem Sachverhalt auf der A4 gerufen. Ein LKW-Fahrer fuhr auf der Richtungsfahrbahn Frankfurt am Main und nahm auf Höhe der Anschlussstelle Gera (Querung mit B2) leise Auftreffgeräusche in Verbindung mit gelben Farbflecken auf der Windschutzscheibe wahr. Nach erster Einschätzung der gesicherten Rückstände auf der Scheibe handelt es sich vermutlich um Paintballkugeln.

Die Tat hat sich etwa gegen 23:00 Uhr ereignet. Die Autobahnpolizei sucht Zeugen, die etwas zum Sachverhalt oder dem Täter sagen können. Falls Sie Hinweise haben, wenden Sie sich bitte unter Nennung des Aktenzeichens 0173658/2023 an die nächste Polizeidienststelle.

