FW Lüchow-Dannenberg: Gebäudebrand in Teichlosen (Jameln/Ldkrs. Lüchow-Dannenberg) +++ Landwirt handelt instinktiv richtig +++ Brandausbreitung erfolgreich verhindert

Lüchow-Dannenberg (ots)

Teichlosen (Jameln/Ldkrs. Lüchow-Dannenberg) /fs Am heutigen (05.06.2023) Nachmittag ist aus bislang ungeklärter Ursache in der Ortschaft Teichlosen ein Werkstattgebäude auf einem landwirtschaftlichen Betrieb in Brand geraten. Die Rauchwolke war bereits von weitem für die anrückenden Feuerwehren aus Volkfien, Jameln, Mützingen und Dannenberg sichtbar, die um 16:20 mit dem Stichwort "B3" alarmiert wurden.

Noch vor dem Eintreffen der ersten Einsatzkräfte hatte der betroffene Landwirt besonnen und richtig gehandelt und eine Beregnungsanlage auf das Gebäude gerichtet. Nachdem dann auch mit Hilfe eines Teleskopladers das Dach geöffnet wurde, konnte mit mehreren Strahlrohren und dem Wenderohr der Dannenberger Drehleiter das Feuer schnell und effektiv bekämpft werden.

In unmittelbarer Nähe zum brennenden Gebäude befanden sich zwei Wohnhäuser. Die Einsatzkräfte nahmen eine Riegelstellung vor, um so eine Drandausbreitung zu verhindern. Das Werkstattgebäude brannte fast vollständig ab. Die Wohnhäuser konnten erfolgreich geschützt werden. Verletzt wurde glücklicherweise niemand.

Neben den eingesetzten Ortsfeuerwehren war die Führungsstaffel der Samtgemeinde Elbtalaue, die Einsatzstellenhygiene und die Kollegen der Feuerwehrtechnischen Zentrale im Einsatz. Insgesamt waren über 60 Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr für Lüchow-Dannenberg in den Einsatz eingebunden.

Zur Schadenshöhe kann die Feuerwehr keine Angaben machen. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Florian Schulz/Feuerwehr-Sprecher der Samtgemeinde Elbtalaue

