API-TH: Erneut einem Reisebus in Thüringen die Weiterfahrt untersagt

Bechstedtstraß (ots)

Am Freitagabend teilte der Lehrer einer Studienklasse aus Hessen der Polizei mit, dass es wohl erhebliche technische Mängel an dem Reisebus gibt, mit dem er sich momentan auf dem Parkplatz der Tank- und Rastanlage Eichelborn-Nord, A4 Richtung Frankfurt/Main, zwischen Weimar und Erfurt befindet. Der Reisebus mit 41 Studenten sowie drei weiteren Lehrern war auf einer Studienfahrt von Berlin zurück nach Hessen. Der Busfahrer konnte durch den Lehrer dazu bewegt werden, auf die eintreffende Polizei zu warten. Die eingehende Kontrolle durch die Kontrollgruppe gewerblicher Personen- und Güterverkehr der Autobahnpolizeiinspektion Thüringen bestätigte die erheblichen technischen Mängel an dem Reisebus aus Rheinland-Pfalz. Der 37-jährige Fahrer aus Baden-Württemberg trat die Fahrt trotz nicht erteilter Hauptuntersuchungsplakette zum Prüfungstermin am Vortag, eben wegen dieser erheblichen Mängel, an. Neben mehreren anderen technischen Mängeln gab es Probleme mit zwei Reifen der Antriebsachse in Form von Auswaschungen, der Luftfederung sowie dem elektronischen Stabilitätsprogramm (ESP). Weiter wurden erhebliche Verstöße gegen die Sozialvorschriften beim Fahrer im Zeitraum innerhalb der letzten vier Wochen festgestellt. Die Weiterfahrt mit Fahrgästen wurde bis zum Eintreffen eines Ersatzbusses untersagt. Gegen den Fahrer sowie den Halter wurden Ordnungswidrigkeitsanzeigen gefertigt.

