Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Mainz - Finthen, von Ladendiebin gekratzt und gebissen

Mainz-Finthen (ots)

Montag, 02.01.2023

Am Montagmorgen stellte die Mitarbeiterin einer Drogeriefiliale in Mainz-Finthen zwei Ladendiebinnen. Die beiden Frauen hatten sich zuvor in der Filiale mit den dortigen Testprodukten geschminkt. Sie entnahmen außerdem falsche Wimpern aus den Verpackungen und klebten sich diese auf. Eine Mitarbeiterin forderte die beiden jungen Frauen daraufhin auf, sie in das Lager des Ladens zu begleiten. Eine der beiden Frauen ergriff unmittelbar die Flucht aus dem Laden. Der verbliebenen 17-Jährigen wurde die Möglichkeit eröffnet, die zuvor entnommene Ware, die falschen Wimpern, zu bezahlen. Da sie jedoch kein Geld oder Ausweispapiere dabeihatte, wollte die Drogerieangestellte die Polizei hinzuziehen. Daraufhin versuchte die junge Frau ebenfalls zu fliehen und biss die Angestellte in den Arm, da diese sie an der Flucht hindern wollte. Die Drogeriemitarbeiterin erlitt hierbei eine blutende Wunde sowie Kratzer am Arm und musste im Anschluss medizinisch versorgt werden. Die junge Ladendiebin konnte bis zum Eintreffen der Polizeistreife festgehalten werden.

