POL-LIP: Detmold. Verkehrsunfallflucht in Hornscher Straße.

Am Donnerstag (12.10.2023) beschädigte eine unbekannte Person ein parkendes Auto in der "Baugrube" in der Hornschen Straße und flüchtete. Der schwarze Audi Q3 war zwischen 9 und 11.30 Uhr auf dem dortigen Parkplatz abgestellt, als die Besitzer den Schaden in Höhe von etwa 2000 Euro anschließend feststellten. Wie der Unfall entstanden ist oder wer ihn verursacht hat, ist nicht bekannt. Das Verkehrskommissariat bittet mögliche Zeugen, die Hinweise zum Unfallhergang oder beteiligten Fahrzeugen geben können, sich telefonisch unter 05231 6090 zu melden.

