Polizei Lippe

POL-LIP: Oerlinghausen. Wem gehört das Kinderfahrrad?

Lippe (ots)

Auf einer Freifläche in der Albert-Schweitzer-Straße wurde am Montag (16.10.2023) ein unverschlossenes Kinderfahrrad gefunden, was keinem Besitzer zugeordnet werden konnte. Es ist nicht auszuschließen, dass es aus einem Diebstahl stammt. Es handelt sich um ein schwarzes Rad für Kinder vom Hersteller "Galano" (Modell: FS 180) mit neongrünen Akzenten. Der Zustand des Rads ist neuwertig, lediglich an den Griffen weist es geringfügige Beschädigungen auf. Das Kriminalkommissariat 2 bittet den Besitzer oder die Besitzerin sich telefonisch unter 05231 6090 zu melden.

