Polizei Lippe

POL-LIP: Leopoldshöhe-Asemissen. Unfall durch Missachtung der Vorfahrt.

Lippe (ots)

Auf der Detmolder Straße ereignete sich am Montagmorgen (16.10.2023) an der Einmündung zur Grester Straße ein Verkehrsunfall. Ein 18-Jähriger Ford Fiesta-Fahrer aus Leopoldshöhe war gegen 7.15 Uhr auf der Grester Straße unterwegs und beabsichtigte nach links auf die Detmolder Straße in Richtung Lage einzufahren. Da sich der Verkehr dort staute, übersah der junge Mann aufgrund einer eingeschränkten Sicht im Einmündungsbereich den Opel Vectra einer 21-Jährigen aus Hövelhof und beide Autos prallten gegeneinander. Dabei wurde die Frau leicht verletzt. Ein Rettungswagen brachte sie in ein Klinikum. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. An ihnen entstand ein Sachschaden von etwa 8000 Euro.

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell