Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: flüchtiger Fahrradfahrer

Speyer (ots)

Einer Polizeistreife fiel ein Fahrradfahrer am 23.08.2023, gegen 01:10 Uhr in der Bahnhofstraße auf. Dieser trat beim Erblicken der Polizei kräftig in die Pedale und ignorierte die Anhaltesignale der Streife. Nachdem es der Polizei gelang den 32 -jährigen zu stoppen, wurde in unmittelbarer Nähe des Fahrers ein Tütchen Amphetamin aufgefunden. Ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet.

