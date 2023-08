Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Verfolgungsfahrt mit Roller

Speyer/Dudenhofen (ots)

Ein Rollerfahrer, der am 22.08.2023 gegen 17 Uhr in Dudenhofen am Jakobsweg einer Kontrolle unterzogen werden sollte, flüchtete ohne Helm, als der die Polizeistreife bemerkte. Ein Bürger der im Bereich Speyerbach versuchte den Fluchtweg versperren, wurde ebenfalls von dem Rollerfahrer ignoriert. Die Verfolgung erstreckte sich über mehrere Feldwege. Sie musste im Bereich Neubaugebiet Dudenhofen abgebrochen werden. Die Ermittlungen laufen.

Wer kann Angaben zu dem Vorfall machen? Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Speyer telefonisch unter 06232 / 137-0 oder per E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de entgegen.

