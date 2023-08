POL-PDLU: Verkehrsunfallflucht

Speyer (ots) - Eine 68-Jährige Speyrer Bürgerin wurde am 19.08.2023 gegen 16:15 Uhr in einer Bankfiliale Opfer eines dreisten Trickbetruges. Während ihres Bankgeschäfts am Überweisungsautomaten griff eine männliche Person in das Bedienfeld. Die überraschte Dame wich zurück und stellte beim Verlassen der Filiale das Fehlen ihrer EC-Karte fest. Ermittlungen ergaben, dass der Täter -noch während sich die Dame in ...

mehr