Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Trickdiebstahl am EC-Automaten

Speyer (ots)

Eine 68-Jährige Speyrer Bürgerin wurde am 19.08.2023 gegen 16:15 Uhr in einer Bankfiliale Opfer eines dreisten Trickbetruges. Während ihres Bankgeschäfts am Überweisungsautomaten griff eine männliche Person in das Bedienfeld. Die überraschte Dame wich zurück und stellte beim Verlassen der Filiale das Fehlen ihrer EC-Karte fest. Ermittlungen ergaben, dass der Täter -noch während sich die Dame in der Filiale befand-, sich an deren Konto bediente. Es entstand ein Schaden im vierstelligen Bereich.

Der Täter wird wie folgt beschrieben:

Ca.180 cm, sehr gut gekleidet, südländisches Aussehen

Wer hat zu oben genannten Zeitraum im Bereich der Landauer Straße Wahrnehmungen gemacht? Die Polizei bittet Zeugen um sachdienliche Hinweise und nimmt diese telefonisch unter 06232 / 137-0 oder per E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de entgegen.

Tipps Ihrer Polizei zum Phänomen Shoulder Surfen:

Achten Sie darauf, dass Sie beim Eingeben der PIN nicht von anderen beobachtet werden. Sorgen Sie für einen ausreichenden Sicherheitsabstand zum nächsten Kunden. Bitten Sie aufdringliche Personen oder angebliche Helfer höflich aber bestimmt, auf Distanz zu bleiben.

Decken Sie das Tastaturfeld während der PIN-Eingabe vollständig ab, z.B. mit der anderen Hand oder einem Gegenstand (Geldbörse etc.).

Nutzen Sie keinen Bankautomaten, an dem Ihnen etwas ungewöhnlich erscheint. Verständigen Sie bei Verdacht auf Manipulation die Polizei.

Kontrollieren Sie regelmäßig Ihre Kontoauszüge. Wenden Sie sich bei Auffälligkeiten sofort an Ihre Bank.

Haben Sie den Verdacht, dass jemand Ihre Kartendaten ausgelesen hat, lassen Sie die Karte umgehend über Ihre Bank bzw. den bundesweiten Sperrnotruf unter 116 116 sperren. Erstatten Sie Anzeige bei der Polizei

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell