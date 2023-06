Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Norderstedt/ Hamburg - Komplettentwendung eines Renault Traffic - Halter ortet sein Fahrzeug in Hamburg - Kriminalpolizei sucht Zeugen

Bad Segeberg (ots)

Am Mittwoch (28.06.2023) ist es in Norderstedt auf dem Parkplatz eines Autohauses im Hummelsbütteler Steindamm zum Diebstahl eines grauen Kleinbusses der Marke Renault gekommen.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen wurde das Fahrzeug in der Zeit zwischen Dienstag, 27.06.2023, 17:30 Uhr und Mittwoch, 28.06.2023, 08:00 Uhr entwendet.

Dem Geschädigten ist es bereits am 28.06.2023 gelungen, sein Fahrzeug über ein im Fahrzeug befindliches Ortungsgerät im Suhrenkamp in Hamburg zu orten.

Das Fahrzeug mit Segeberger Kennzeichen wurde zwischenzeitlich durch ein Abschleppunternehmen zur Spurensicherung eingeschleppt.

Das Sachgebiet 5, komplexe Ermittlungen, der Kriminalinspektion in Pinneberg hat die Ermittlungen übernommen und sucht Zeugen, die in Norderstedt oder Hamburg verdächtige Personen an dem Fahrzeug mit Segeberger Kennzeichen bemerkt haben.

Sachdienliche Hinweise zu Aufklärung der Tat nehmen die Ermittler unter der Rufnummer 04101 - 202 - 0 entgegen.

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell