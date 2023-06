Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Kreis Pinneberg - Zeugen nach Abfallablagerungen gesucht

Bad Segeberg (ots)

Nach mehreren Abfallablagerungen suchen die Ermittler des Polizei-Autobahn- und Bezirksreviers Elmshorn nach Zeugen.

In Kölln-Reisiek lagerten Unbekannte am Ende der Sackgasse "Am Beek" circa drei Kubikmeter Altholz, Plastikplanen und Kunststoffbedachung ab.

Sowohl im Hohenhorster Weg in Bilsen im Gebüsch als auch in der Renzeler Straße in Quickborn im Straßengraben wurden mehrere augenscheinlich mit Hefeteig gefüllte Säcke abgelegt.

Die Ablagerungen wurden am Mittwoch gemeldet.

Die Umweltermittler suchen Zeugen und bitte unter 04121 4092-0 um sachdienliche Hinweise zu den Verursachern.

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell