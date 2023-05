Feuerwehr Sprockhövel

FW-EN: Verkehrsunfall am Rathausplatz

Sprockhövel (ots)

Am Dienstag wurde die Feuerwehr Sprockhövel gegen 8.30 Uhr zu einem Verkehrsunfall am Rathausplatz gerufen. In der Höhe der Zufahrt zum Busbahnhof war ein Kleintransporter mit einem Motorradfahrer kollidiert. Dabei verletzte sich der Motorradfahrer und musste vom Rettungsdienst versorgt werden. Während des Einsatzes war die Straße in beide Fahrtrichtungen gesperrt. Die Feuerwehr sicherte die Unfallstelle ab und unterstützte den Rettungsdienst. Der Motorradfahrer musste in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Nach Unfallaufnahme durch die Polizei hat die Feuerwehr die Unfallstelle noch gereinigt. Einsatzende war gegen 9.40 Uhr.

Original-Content von: Feuerwehr Sprockhövel, übermittelt durch news aktuell