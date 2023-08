Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: mehrere Trunkenheitsfahrten

Speyer (ots)

Drogentypische Ausfallerscheinungen konnten bei einem 26-jährigen Autofahrer festgestellt werden, der am Mittwoch, den 23.08.2023 gegen 00:00 Uhr in der Viehtriftstraße einer Verkehrskontrolle unterzogen wurde. Ein durchgeführter Urin-Test verlief positiv auf Kokain. Ihm wurde auf der Dienststelle eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt. Der Führerschein wurde sichergestellt.

Ebenfalls Hinweise auf Drogenkonsum konnten bei einer Verkehrskontrolle eines Rollers in der Holzstraße in Speyer am 22.08.2023, gegen 22:10 Uhr erlangt werden. Der Urintest des 23-jährigen Fahrers reagierte positiv auf Cannabis. Auch hier wurde eine Blutprobe entnommen.

Ein 57- jähriger Radfahrer in der Paulstraße wurde am 23.08.2023 gegen 01:50 Uhr zur Blutprobe auf die Polizei Speyer verbracht, nachdem bei ihm alkoholbedingte Ausfallerscheinungen festgestellt wurde. Das Ergebnis der Blutproben steht noch aus.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell