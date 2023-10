Polizei Lippe

POL-LIP: Augustdorf. Medizinischer Notfall hat Verkehrsunfall zur Folge.

Lippe (ots)

In der Haustenbecker Straße verlor eine 31-jährige Frau am Montagmorgen (16.10.2023) aufgrund eines medizinischen Notfalls die Kontrolle über ihr Auto. Sie fuhr gegen 10.15 Uhr mit ihrem VW Golf in Richtung Ortsausgang, als sie in den Gegenverkehr geriet. Dort prallte sie mit dem VW Caddy eines 33-Jährigen aus Augustdorf zusammen. Die leicht verletzte Frau aus Augustdorf wurde zur weiteren medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus gebracht. Der 33-Jährige sowie seine Kinder (8, 6 und 2 Jahre), die mit an Bord waren, blieben unverletzt. An den beiden VW, die fahrbereit blieben, entstand Sachschaden in Höhe von rund 4500 Euro. Der Führerschein der Augustdorferin wurde sichergestellt und ihr wurde das Führen von fahrerlaubnispflichtigen Kraftfahrzeugen bis auf weiteres untersagt.

