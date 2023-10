Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold-Hiddesen. Brand in Bäckerei.

Lippe (ots)

Am Montagnachmittag (16.10.2023) gegen 15.30 Uhr wurden Polizei und Feuerwehr zu einem Brand in eine Bäckerei in der Friedrich-Ebert-Straße gerufen. Dort war ein Feuer an einem Backofen ausgebrochen. Nach ersten Erkenntnissen der Kriminalpolizei entstand der Brand durch einen technischen Defekt am Backofen. Die Feuerwehr übernahm die Löscharbeiten, währenddessen musste die Straße vor der Bäckerei voll gesperrt werden. Vorsorglich wurden vorübergehend sämtliche Bewohner des Hauses evakuiert, verletzt wurde niemand. Durch den Brand entstand geringer Sachschaden.

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell