Polizei Lippe

POL-LIP: Bad Salzuflen. Frau bei Handtaschenraub schwer verletzt - Tatverdächtiger in U-Haft.

Lippe (ots)

Am Sonntagmorgen (15.10.2023) gegen 7 Uhr stieß die Polizei im Rahmen einer Streife in der Osterstraße auf eine schwer verletzte Frau, die kurz zuvor von einem ihr unbekannten Mann angegriffen und beraubt wurde. Die 56-Jährige schilderte den Beamten, ein Mann habe sie zunächst fußläufig verfolgt und sie anschließend in der Osterstraße körperlich angegriffen. Er riss an ihren Haaren, schlug sie mehrfach ins Gesicht und küsste sie. Als sich die Frau heftig wehrte, schlug der Mann sie erneut, entriss ihr die Handtasche und flüchtete in Richtung Riestestraße. Die Frau aus Bad Salzuflen erlitt schwere Verletzungen und wurde durch einen hinzugerufenen Rettungswagen ins Klinikum gebracht.

Ein Streifenwagen-Team entdeckte die gestohlene Handtasche der Frau wenig später in der Rudolph-Brandes-Allee. Dort und auch an weiteren Orten in der Umgebung wurden verdächtige Spuren entlang der Fluchtrichtung des Tatverdächtigen entdeckt, die die Beamten schlussendlich bis zu seiner Wohnanschrift verfolgen konnten. Nach einem Durchsuchungsbeschluss durchsuchten die Einsatzkräfte im Anschluss die Wohnung und stießen dort auf den 44-jährigen Bad Salzufler, der in seinem Bett schlief. Der Mann wurde vorläufig festgenommen. Da der Verdacht bestand, dass dieser alkoholisiert war, wurde ihm ebenfalls eine Blutprobe entnommen. Bei seiner Vorführung ordnete ein Haftrichter am Montagnachmittag (16.10.2023) Untersuchungshaft für den 44-Jährigen an. Der Vorwurf lautet: Schwerer Raub und versuchte schwere sexuelle Nötigung. Die weiteren Ermittlungen der Kriminalpolizei laufen.

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell