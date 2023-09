Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 30.09.2023

Salzgitter (ots)

Diebstahl eines E-Scooters

Salzgitter, Lebenstedt, Joachim-Campe-Str. 4, 29.09.2023, 07:30 Uhr-12:30 Uhr

Im angegebenen Zeitraum wurde der schwarze E-Scooter der Marke DENVER ELECTRONICS, Modell ODIN SEL, von einem Fahrradständer vor der Stadtbücherei gestohlen. Der E-Scooter wurde zuvor von dem Eigentümer mit einem Faltschloss an dem Fahrradständer angeschlossen.

Wohnungseinbruchdiebstahl

Salzgitter, Lebenstedt, Paul-Keller-Str., 28.09.2023, 19:05 Uhr - 29.09., 13:00 Uhr

Im angegebenen Tatzeitraum wurde die Kellertür eines Wohnhauses in der Paul-Keller-Straße durch unbekannte Täter aufgebrochen. Anschließend wurden die Räumlichkeiten durchsucht und u.a. Bargeld entwendet.

Wohnungseinbruchdiebstahl

Salzgitter, Thiede, Breslauer Straße, 29.09.2023, 18:00 Uhr - 20:20 Uhr

Zur genannten Tatzeit gelangten unbekannte Täter in ein Mehrfamilienhaus in der Breslauer Straße. Dort brachen sie eine Wohnungstür auf und erlangten so Zutritt zu einer Wohnung. Die Höhe des entstandenen Schadens ist bislang noch unbekannt.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu den genannten Taten geben können werden gebeten, sich bei der Polizei in Salzgitter zu melden.

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell