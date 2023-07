Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Nettetal-Leuth: Unerlaubtes Entfernen von Unfallort - Zeugen gesucht

Nettetal-Leuth (ots)

Am 26.07.2023 hat es gegen 17.48 Uhr eine Verkehrsunfallflucht auf Geldrische Straße in Leuth gegeben. Ein 41-jähriger Nettetaler fuhr mit seinem Pkw verkehrsbedingt langsam auf der Geldrischen Straße in Fahrtrichtung Kaldenkirchen. Hier fuhr ihm ein anderer Pkw von hinten in den Wagen. Als die beiden Beteiligten beabsichtigten am Fahrbahnrand zu stoppen und sich auszutauschen, entfernte sich der unbekannte Unfallgegner in Richtung Kaldenkirchen unerlaubterweise vom Unfallort. Bei dem flüchtigen Pkw handelte es sich vermutlich um einen AudiQ5 in schwarz mit Kempener Kennzeichen. Der flüchtige Fahrer war männlich, etwa 1.70 Meter groß, etwa 50 Jahre alt und trug ein dunkles Shirt. Das Verkehrskommissariat bittet um Unfallzeugen unter der 02162/377-0. / AM (724)

