POL-VIE: Nettetal-Schaag: Marihuana und Bargeld bei Durchsuchung aufgefunden

Nettetal-Leuth (ots) - Einem aufmerksamen Zeugen aus einem Discounter ist es zu verdanken, dass die Polizei am Dienstagabend in Leuth zwei Männer (36 und 34) und zwei Frauen (33 und 29) - alle ohne festen Wohnsitz in Deutschland - vorläufig festnehmen konnte, die im Verdacht stehen, unter anderem in dem Discounter in Lobberich gestohlen zu haben. Den Einsatzkräften gelang es, das Fahrzeug mit den vier Personen an der ...

mehr