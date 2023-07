Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Nettetal-Schaag: Zusammenstoß zwischen Pkw und Fahrrad - 81-Jähriger leicht verletzt

Nettetal-Schaag (ots)

Am 26.07.2023 hat es gegen 14.20 Uhr einen Verkehrsunfall auf der Boisheimer Straße / An der Kirche in Schaag gegeben. Eine 56-jährige Nettetalerin fuhr mit ihrem Pkw auf der Annastraße in Fahrtrichtung Boisheimer Straße. An der dortigen Kreuzung beabsichtigte die 56-Jähige nach links auf die Boisheimer Straße abzubiegen. Hierbei schaute die Pkw-Fahrerin den Verkehr nicht ordnungsgemäß und kollidierte mit einem 81-jährigen Niederkrüchtener. Er fuhr mit seinem Pedelec auf ´An der Kirche` und beabsichtigte die Boisheimer Straße zu queren, um auf die Annastraße zu fahren. Auf Grund des Zusammenstoßes stürzte der 81-Jährige und wurde hierdurch leicht verletzt. / AM (723)

