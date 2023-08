Polizei Bonn

POL-BN: Bonn-Dransdorf: Radfahrer verletzt - Polizei sucht jugendliche Steinewerfer

Bonn (ots)

Das Verkehrskommissariat 1 der Bonner Polizei sucht Zeugen zu mindestens zwei Fällen, bei denen eine Gruppe Jugendlicher in Dransdorf Radfahrer attackiert haben sollen. Die Sachverhalte haben sich jeweils auf dem Radweg am Vorgebirgsbahnweg abgespielt.

Am vergangenen Montag (07.08.2023) wurde eine Streifenteam der Polizeiwache Duisdorf zu einem verletzten Radfahrer entsandt. Dieser war gegen 17:25 Uhr auf dem besagten Radweg in Richtung der Kleingartenstraße unterwegs. Von einer kleineren Mauer, die entlang des Radweges verläuft, war der 48-jährige Zweiradfahrer von einer Gruppe von Jugendlichen (5-6 Personen) mit Steinen beworfen und auch getroffen worden. Daraufhin verlor der Mann die Kontrolle über sein Fahrrad und kollidierte mit einem Zaun. Er musste in ein Krankenhaus gebracht werden.

Einen Tag später, am Dienstag (08.08.2023), spielte sich ebenfalls auf dem Radweg ein ähnlicher Vorfall ab. Eine 49-jährige Frau fuhr dort mit ihrem Rad, als gegen 15:00 Uhr plötzlich ein Jugendlicher aus einem Gebüsch in ihre Fahrlinie gesprungen sei und laut geschrien hätte. Die Frau konnte ausweichen und wurde anschließend von einem zweiten Unbekannten mit einem harten Gegenstand, vermutlich ebenfalls ein Stein, im Nacken getroffen.

In beiden Fällen flüchteten die Täter unerkannt. Sie können wie folgt beschrieben werden:

- 14-15 Jahre alt - dunkle Hautfarbe - schwarze Haare

Die Ermittler des Verkehrskommissariats 1 ermitteln jetzt wegen des Verdachts des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehrs und bitten Zeugen der Vorfälle, sich unter der Rufnummer 0228 15-0 oder per Mail unter vk1.bonn@polizei.nrw.de zu melden. Bei erneuten Auftreten der Jugendlichen bittet die Polizei, dies sofort über den Notruf 110 zu melden.

Original-Content von: Polizei Bonn, übermittelt durch news aktuell