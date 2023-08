Polizei Bonn

POL-BN: Zeugenaufruf: Achtjähriger Junge in der Bonner Nordstadt angefahren - Polizei sucht VW-Fahrer

Bonn (ots)

Das Verkehrskommissariat 1 der Bonner Polizei ermittelt nach einem Verkehrsunfall in der Bonner Nordstadt wegen des Verdachts der Verkehrsunfallflucht und sucht Zeugen. Bei dem Unfall am vergangenen Dienstag (08.08.2023) wurde ein achtjähriger Junge angefahren.

Am Tattag gegen 07:40 Uhr überquerte der Achtjährige gemeinsam mit seinem Vater, nach Zeugenaussagen bei Grünlicht zeigender Fußgängerampel, die Fußgängerfurt auf der Vorgebirgsstraße an der Kreuzung zum Kaiser-Karl-Ring. Unmittelbar vor einer dortigen Pizzeria wurde der Junge von einem Pkw erfasst, der aus Richtung des Kaiser-Karl-Ringes nach links in die Vorgebirgsstraße abgebogen war. Das Kind wurde am Bein erfasst, verletzt und musste in ein Krankenhaus gebracht werden. Der Autofahrer, der in einem VW mit Siegburger Städtekennung unterwegs gewesen sein soll, setzte seine Fahrt anschließend fort und entfernte sich vom Unfallort. Der Fahrzeugführer soll zwischen 45 und 55 Jahre alt gewesen sein und eine Glatze gehabt haben.

Mögliche weitere Zeugen des Unfalls, die darüber hinaus Angaben zu dem flüchtigen Fahrzeugführer und dessen Pkw machen können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0228 15-0 oder per Mail an vk1.bonn@polizei.nrw.de mir der Polizei in Verbindung zu setzen.

