POL-BN: Foto-Fahndung: Polizei sucht Unbekannte nach Körperverletzungsdelikt - Wer kennt diese Männer?

Bonn (ots)

Die Ermittler des Kriminalkommissariats 14 der Bonner Polizei suchen mit Fotos öffentlich nach mehreren bislang unbekannten Tatverdächtigen, die am 01.01.2023 in der Bonner Innenstadt eine Frau und einen Mann attackiert und verletzt haben sollen. Die Bilder stammen aus einem Video, das die Geschädigte in der Nachtatphase mit ihrem Mobiltelefon aufgezeichnet hatte.

Nach einem zunächst verbal geführten Streit, der sich auf der Thomas-Mann-Straße zugetragen hatte, wurden die beiden Geschädigten aus einer fünfköpfigen Personengruppe heraus attackiert.

Die bisherigen Ermittlungen haben nicht zu Identifizierung der Tatverdächtigen geführt. Deshalb veröffentlicht die Polizei auf richterlichen Beschluss Fotos, die die Täter zeigen. Diese sind unter folgendem Link im Fahndungsportal der Polizei NRW abrufbar:

https://polizei.nrw/fahndung/112155

Wer Angaben zur Identität der Männer machen kann, setzt sich bitte mit dem Kriminalkommissariat 14 unter der Rufnummer 0228 15-0 oder per Mail unter kk14.bonn@polizei.nrw.de in Verbindung.

