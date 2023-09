Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 29.09.2023.

Wolfenbüttel (ots)

Täter drangen in ein Vereinsheim ein.

Remlingen, Klein Biewende, Kreisstraße 23, 27.09.2023, 16:30 Uhr, bis 28.09.2023, 13:30 Uhr.

Die bisherigen Ermittlungen der Polizei gaben, dass sich die unbekannte Täterschaft durch Aufbrechen einer Tür den Zutritt in das Vereinsheim verschafft und hier diverse Gegenstände entwendet hatte. Der Schaden wird mit 1000 EUR angegeben. Zeugenhinweise sind an die Polizei Wolfenbüttel unter der Telefonnummer 05331 933-0 zu richten.

Täter setzten ein Kanu in Brand.

Wolfenbüttel, Bahnhofstraße, 28.09.2023, 18:45 Uhr.

Die bisherigen Ermittlungen der Polizei ergaben, dass die unbekannte Täterschaft ein Kanu eines noch unbekannten Geschädigten in Brand gesetzt hatte. Angaben zur Schadenshöhe können aktuell nicht gemacht werden. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 05331 933-0.

Zum Teil schwer verletzte Personen bei Verkehrsunfall.

Wolfenbüttel, Landesstraße 630, 28.09.2023 gegen 06:50 Uhr.

Nach bisherigem Ermittlungsstand kam ein 21-jähriger Fahrer eines Pkw in einer Linkskurve von der Fahrbahn ab. Im weiteren Verlauf überschlug sich das Fahrzeug mehrfach. Im Fahrzeug befanden sich weiterhin noch drei Personen im Alter von 22 bis 25 Jahren. Alle Insassen erlitten zum Teil schwere Verletzungen. Sie mussten in umliegenden Krankenhäusern behandelt werden. An dem Pkw entstand ein Totalschaden. Die Schadenhöhe wird mit 3000 EUR angegeben.

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell