POL-OG: Achern - Motorradfahrer verletzt sich schwer - Unfallverursacher geflüchtet!

Offenburg (ots)

Bereits am vergangenen Dienstag kam es kurz vor 07.00 Uhr am östlichen Kreisel der Anschlussstelle Achern zu einem folgenschweren Verkehrsunfall. Der Führer eines orangefarbenen Baustellenfahrzeuges hatte die BAB 5 von Süden kommend verlassen und missachtete in der Folge den vorfahrtsberechtigten Motorradfahrer, welcher bereits den dortigen Kreisverkehr befuhr. Ohne dass es zur Kollision der beiden beteiligten Fahrzeuge kam, stürzte der Kradführer auf die Fahrbahn und verletzte sich hierbei schwer. Der Führer des Pritschenwagens setzte daraufhin seine Fahrt in Richtung Achern fort, ohne sich um den Geschädigten, bzw. die Unfallfolgen und seine Feststellungspflichten zu kümmern. Hinsichtlich dem verantwortlichen Führer des orangefarbenen Baustellenfahrzeuges mit Pritschenaufbau liegt keine Beschreibung vor. Auch zum amtlichen Kennzeichen des Unfallfahrzeuges gibt es bislang keine Hinweise. Die Beamten des Polizeireviers Achern haben die Ermittlungen in diesem Fall aufgenommen und bitte um Zeugenhinweise unter Tel. 07841 / 7066-220.

