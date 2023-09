Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Offenburg - Diebstahl von Pedelec, Täter festgenommen

Offenburg (ots)

Am Freitagmittag, gegen 14:00 Uhr, wurde dem Polizeirevier Offenburg der Diebstahl eines Pedelec, Wert 3500 Euro, in der Weingartenstraße gemeldet. Der Technik und dem beherzten Eingreifen der Polizei sei Dank. Dem Geschädigten gelang es sein Fahrzeug zu orten, insgesamt fünf Polizeistreifen nahmen die Fahndung, sich auf die Ortungsergebnisse verlassend, auf. Diese Ergebnisse führten die Einsatzkräfte der Polizei über Offenburg-Bühl-Griesheim-Willstätt und Kehl. In der Ringstraße/Vogesenallee in Kehl gelang es schließlich den Täter anzuhalten und festzunehmen. Der Versuch des 23-Jährigen sich der Kontrolle zu entziehen misslang. Beim jetzt Beschuldigten wurde entsprechendes Tatwerkzeug aufgefunden. Der Geschädigte durfte sein Pedelec wieder in Empfang nehmen.

