POL-OG: Gengenbach, Fußbach - Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden

Offenburg (ots) - Weil er einen zwei Jahre jüngeren Mann in einer Gaststätte im Rahmen einer mutmaßlichen Streitigkeit bedroht haben soll, sieht ein 45-Jähriger nun einem Ermittlungsverfahren entgegen. So soll der Tatverdächtige gegen 22:45 Uhr unter Vorhalte einer Schreckschusswaffe in der Gaststätte in der Offenburger Weststadt sein Gegenüber bedroht haben, woraufhin Zeugen ihm die Waffe abnehmen konnten und der Tatverdächtige im Anschluss das Weite suchte. An ...

