POL-OG: Durbach - Betrugsmasche über SMS, Warnhinweise

Durmersheim (ots) - Ein 51-jähriger Mann versuchte am Donnerstagabend gegen 19 Uhr in das Lager eines Drogeriemarkts in der Straße "Auf dem Heilberg" einzudringen und dortige Gegenstände zu entwenden. Beim Eintreffen der alarmierten Streifenbesatzung zeigte sich der Mann zunächst uneinsichtig. Die Waren des Drogeriemarktes wurden anschließend wieder in das Lager verbracht. Der Mann muss nun unter anderem mit einer ...

mehr