Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Alkoholisiert in Gewahrsam genommen

Euskirchen (ots)

Am Dienstag (1. August) unterstützten Polizeibeamte gegen 16.28 Uhr den Rettungsdienst bei einem Einsatz auf dem Parkplatz eines Supermarktes in der Kölner Straße in Euskirchen.

Ein 55-Jähriger aus Euskirchen war so stark alkoholisiert, dass er sich selbständig nicht mehr auf den Beinen halten konnte. Auf dem Parkplatz des Supermarktes war er zuvor mehrfach gestürzt und hatte sich dadurch Verletzungen zugezogen.

Weiter war der Mann mit 2,18 Promille so stark alkoholisiert, dass er unkontrolliert auf die Straße lief.

Eine Behandlung durch den Rettungsdienst lehnte der Mann vehement ab. Er wollte auch nicht seine Personalien mitteilen.

Zum Schutz der eigenen Person wurde der Betroffene ins Gewahrsam der Polizeiwache Euskirchen gebracht.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell