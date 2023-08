POL-EU: Rollerfahrer geriet ins Rutschen

Euskirchen (ots) - Am Montag (31. Juli) wurde die Polizei in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Veybachstraße in Euskirchen gerufen. Eine Frau aus Euskirchen hatte die Polizei verständigt, da sie eine Anzeige bezüglich einer Körperverletzung erstatten wollte. Im Rahmen der Anzeigenaufnahme fanden die Polizisten Betäubungsmittel bei der Frau. Es wurde eine Anzeige aufgrund der Straftat nach dem ...

