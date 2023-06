Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Geislingen an der Steige - Polizei sucht flüchtigen Mercedes

Ein Schwerverletzter und 4.000 Euro Sachschaden sind das Resultat eine Verkehrsunfalls von Sonntag bei Geislingen.

Ulm (ots)

Gegen 13.50 Uhr fuhr ein 57-Jähriger mit seiner Aprilia auf der Kreisstraße 1441 von den Lindenhöfen in Richtung Geislingen-Weiler. Dem Rollerfahrer kam kurz nach den Lindenhöfen in einer leichten Linkskurve ein Mercedes entgegen. Der fuhr auf der Spur des 57-Jährigen. Um einen Zusammenstoß mit diesem Auto zu vermeiden, lenkte der Mann nach rechts. Er kam auf den Seitenstreifen und von der Straße ab. Der 57-Jährige zog sich bei dem Sturz schwere Verletzungen zu. Der Rettungsdienst kümmerte sich um den Verletzen und brachte ihn in eine Klinik. Der Roller war nicht mehr fahrbereit. Ein Abschlepper barg ihn. Den Gesamtschaden schätzt die Polizei auf ungefähr 4.000 Euro. Der Autofahrer, der dem 57-Jährigen entgegengekommen war, flüchtete. Die Verkehrspolizei Mühlhausen (Tel. 07335/96260) hat nun die Ermittlungen aufgenommen und sucht nach dem Mercedes-Fahrer.

Unfallflucht ist kein Kavaliersdelikt, sondern eine Straftat. Wer einen Unfall verursacht, hat sich darum zu kümmern oder die Polizei zu verständigen. Sonst droht Geldstrafe oder Haftstrafe und der Führerscheinentzug. Wenn die Polizei zum Unfall kommt, ist meist nur ein geringes Bußgeld fällig.

