In Heidenheim-Schnaitheim wurde ein 45-Jähriger am Samstag um sein Bargeld erleichtert.

Die Tat ereignete sich gegen 21.30 Uhr in der Aalener Straße. Der 45-Jährige war zu Fuß auf dem Parkplatz unterwegs. Er wurde von zwei Unbekannten verfolgt, die kurz zuvor an der Kasse des Einkaufsmarktes hinter ihm standen. Der 45-Jährige erhielt wohl ohne Vorwarnung einen Schlag ins Gesicht und ging zu Boden. Einer der Unbekannten entnahm dann aus der Geldbörse Bargeld. Damit verschwanden sie unerkannt. Der 45-Jährige befindet sich auf der Durchreise und ging zunächst weiter. Erst am nächsten Morgen erstattete der Mann Anzeige bei der Polizei. Er konnte keine Beschreibung zu den Tätern abgeben. Die Kriminalpolizei Heidenheim hat die Ermittlungen aufgenommen. Hinweise bitte unter der Telefon-Nr. 07321/322-0.

