POL-PDLU: Feststellung mehrere Verstöße im Rahmen einer Verkehrskontrolle 08.04.2023, 23:30 Uhr

Frankenthal (ots) - Am Abend des Ostersamstags kam es in einer Tankstelle in Frankenthal zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen zwei Männern. Ein 43-jähriger Mann hielt sich trotz bestehendem Hausverbot in der Tankstelle auf. Versuche des 45-jährigen Besitzers der Tankstelle den 43-Jährigen dieser zu verweisen, mündeten in einer körperlichen Auseinandersetzung. Beide erlitten leichte Verletzungen. Der ...

mehr