Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Aggressiver Mann in Gewahrsam genommen

Frankenthal (ots)

Am Abend des Ostersamstags kam es in einer Tankstelle in Frankenthal zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen zwei Männern. Ein 43-jähriger Mann hielt sich trotz bestehendem Hausverbot in der Tankstelle auf. Versuche des 45-jährigen Besitzers der Tankstelle den 43-Jährigen dieser zu verweisen, mündeten in einer körperlichen Auseinandersetzung. Beide erlitten leichte Verletzungen.

Der 43-Jährige Mann erhielt einen Platzverweis. Kurze Zeit später fiel der Mann am Frankenthaler Bahnhof erneut negativ auf. Dort kam es laut Zeugenaussagen zu einer erneuten körperlichen Auseinandersetzung. Diesmal soll der 43-Jährige sich mit einem 40-jährigen Mann geprügelt haben. Dabei sollen sich die Männer mit verschiedenen Gegenständen geschlagen und beworfen haben.

Zur Verhinderung weiterer Strafstaten sollte der 43-Jährige daraufhin durch die Polizeibeamten in Gewahrsam genommen werden. Dabei leistete er Widerstand. Dieser konnte durch die Polizeibeamten erfolgreich gebrochen und der Mann in die Gewahrsamseinrichtung verbracht werden. Gegen den Mann wurden verschiedene Ermittlungsverfahren, u.a. wegen Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte und gefährlicher Körperverletzung, eingeleitet.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell