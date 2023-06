Ulm (ots) - Gegen 14.15 Uhr meldete ein Zeuge den Diebstahl am Westbahnhof der Polizei. Er beobachtet, wie drei Jugendliche das Schloss an einem Fahrrad knackten. Anschließend entfernten sie sich mit dem Rad in Richtung Untersulmetingen. Die mutmaßlichen Diebe bemerkten den Zeugen und warfen das Mountainbike in ...

